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Pink rebate comentário de ódio na internet: 'Envelhecer é uma bênção'

Cantora deu uma lição de moral após comentários de ódio direcionados a ela

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 22:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 22:08
A cantora Pink deu uma lição de moral após comentários de ódio direcionados a ela no Twitter. Nesta quarta-feira, 16, ela respondeu a um internauta que disse que ela "estava velha".
"Nossa, a Pink está tão velha que deveria ser chamada de Roxa", disse o usuário da rede social, fazendo um trocadilho com o significado do nome da cantora (rosa, em inglês).
"Olha, há poucas pessoas no mundo que ainda preferem envelhecer naturalmente e eu mereci cada um dos meus 38 anos. Aliás, como é a sua aparência? Eu nunca ouvi falar de você até você colocar meu nome em sua boca. Vou te chamar de pequeno troll roxo", respondeu a cantora.
Pink estava sem papas na língua e ainda disse que envelhecer, em sua visão, "é uma bênção": "Acredito que cada ruga em volta de seus olhos e da sua boca significam que você riu muito. Espero que daqui dez anos eu pareça dez anos mais velha, pois isso mostra que eu estou viva".
Pink responde fã que a chamou de velha Crédito: Twitter/Pink

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