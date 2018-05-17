Pink rebate comentário de ódio na internet: 'Envelhecer é uma bênção'

A cantora Pink deu uma lição de moral após comentários de ódio direcionados a ela no Twitter. Nesta quarta-feira, 16, ela respondeu a um internauta que disse que ela "estava velha".

"Nossa, a Pink está tão velha que deveria ser chamada de Roxa", disse o usuário da rede social, fazendo um trocadilho com o significado do nome da cantora (rosa, em inglês).

"Olha, há poucas pessoas no mundo que ainda preferem envelhecer naturalmente e eu mereci cada um dos meus 38 anos. Aliás, como é a sua aparência? Eu nunca ouvi falar de você até você colocar meu nome em sua boca. Vou te chamar de pequeno troll roxo", respondeu a cantora.

Pink estava sem papas na língua e ainda disse que envelhecer, em sua visão, "é uma bênção": "Acredito que cada ruga em volta de seus olhos e da sua boca significam que você riu muito. Espero que daqui dez anos eu pareça dez anos mais velha, pois isso mostra que eu estou viva".