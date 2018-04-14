'Pessoa maravilhosa. Quero pedir perdão', diz Patrícia sobre Gleici

A ex-BBB Patricia abriu o seu coração ao falar sobre a colega de confinamento Gleici durante a Mesa-Redonda do Big Brother Brasil 18, com Fernando Keulla, Serginho e Didi Effe. No encontro, a ex-BBB declarou que se arrependeu das brigas que teve com a sister dentro da casa e principalmente de um dos maiores barracos da edição, que foi quando Gleici voltou do Quarto Farol.
"Aqui fora eu vi o quanto ela gosta de mim e como ela sofreu com aquelas articulações. Quero poder dar um abraço nela. Você não sabe como me doeu ver aquelas cenas. Ela é uma pessoa maravilhosa. Quando eu vi ao vídeo dela chorando, eu chorei junto. Quero pedir perdão", disse Patrícia.
A funcionária pública ainda enfatizou que aprendeu muito com a acreana e quer que ela saiba disso quando sair da casa. "Obrigada por ter me ensinado a ser uma pessoa melhor como você".
A funcionária pública também comentou a possível relação entre Kaysar e Jéssica, já que ela também teve um envolvimento amoroso com o sírio. "Torço por ele e a felicidade de todos nós: eu, ele, Jéssica ou se for com outra pessoa", disse Patrícia.