Peruca de Luciana Gimenez no carnaval custou preço de carro de luxo

Carnaval do Rio de Janeiro 2020: a apresentadora Luciana Gimenez na Sapucaí Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez

Não precisa nem dizer que Luciana Gimenez saiu de casa nos desfiles das escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro para causar. Mas o que a gente não sabia - até agora - é que só as perucas que a apresentadora estava usando eram mais caras que um carro de luxo.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a apresentadora escolheu duas laces - tipo de peruca realista - de cerca de R$ 130 mil. Contando com o valor da produção, já que em cada camarote a bonita usou um look diferente, a estimativa de preço total das roupas gira em torno de R$ 150 mil.

Somando os custos, a colunista destaca que Luciana pode ter investido nada menos que aproximadamente R$ 280 mil para os dois dias de folia carioca.