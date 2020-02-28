Peruca de Luciana Gimenez no carnaval custou preço de carro de luxo

Não precisa nem dizer que Luciana Gimenez saiu de casa nos desfiles das escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro para causar. Mas o que a gente não sabia - até agora - é que só as perucas que a apresentadora estava usando eram mais caras que um carro de luxo.
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a apresentadora escolheu duas laces - tipo de peruca realista - de cerca de R$ 130 mil. Contando com o valor da produção, já que em cada camarote a bonita usou um look diferente, a estimativa de preço total das roupas gira em torno de R$ 150 mil.
Somando os custos, a colunista destaca que Luciana pode ter investido nada menos que aproximadamente R$ 280 mil para os dois dias de folia carioca.
Em tempo: com R$ 50 mil, no Brasil, já se compra um carro regular. Com R$ 100 mil, o veículo já pode ter algumas mordomias e, com R$ 280 mil, dá para comprar um belo carrão de luxo importado.