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Mais de R$ 100 mil

Peruca de Luciana Gimenez no carnaval custou preço de carro de luxo

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, as laces - tipo de peruca - usadas por Luciana Gimenez nos camarotes da Sapucaí custaram mais de R$ 100 mil cada uma

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 08:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 08:52
Carnaval do Rio de Janeiro 2020: a apresentadora Luciana Gimenez na Sapucaí Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
Não precisa nem dizer que Luciana Gimenez saiu de casa nos desfiles das escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro para causar. Mas o que a gente não sabia - até agora - é que só as perucas que a apresentadora estava usando eram mais caras que um carro de luxo. 
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a apresentadora escolheu duas laces - tipo de peruca realista - de cerca de R$ 130 mil. Contando com o valor da produção, já que em cada camarote a bonita usou um look diferente, a estimativa de preço total das roupas gira em torno de R$ 150 mil. 

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Somando os custos, a colunista destaca que Luciana pode ter investido nada menos que aproximadamente R$ 280 mil para os dois dias de folia carioca. 
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Day 2 .....

Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez ?? (@lucianagimenez) em

Em tempo: com R$ 50 mil, no Brasil, já se compra um carro regular. Com R$ 100 mil, o veículo já pode ter algumas mordomias e, com R$ 280 mil, dá para comprar um belo carrão de luxo importado. 

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