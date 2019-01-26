Perfil de Nego do Borel com foto de saia é fake, diz assessoria

É fake o perfil pessoal atribuído a Nego do Borel que publicou nesta sexta-feira (25) uma foto usando uma saia jeans. Segundo informou ao jornal Extra a assessoria do cantor, ele não possui conta privada no Facebook e nem foi o autor da postagem feita em um grupo de fãs na mesma rede social com o nome de batismo dele, Leno Maycon.
"Dia de virar uma de vocês. Ai que delícia", diz a legenda do post, explicando que o cantor está encarnando a Nega da Boreli, personagem que ele tem há dez anos.
Segundo o Extra, o representante do artista afirma ainda que já tomou as medidas cabíveis para retirar o perfil fake do ar.