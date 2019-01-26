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Perfil de Nego do Borel com foto de saia é fake, diz assessoria

O representante do artista afirma ainda que já tomou as medidas cabíveis para retirar o perfil fake do ar.

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 10:09

Publicado em 

26 jan 2019 às 10:09
Perfil que seria de Nego do Borel postou foto do cantor de saia em frente ao espelho nesta sexta (25) Crédito: Reprodução/Facebook Leno Maycon
É fake o perfil pessoal atribuído a Nego do Borel que publicou nesta sexta-feira (25) uma foto usando uma saia jeans. Segundo informou ao jornal Extra a assessoria do cantor, ele não possui conta privada no Facebook e nem foi o autor da postagem feita em um grupo de fãs na mesma rede social com o nome de batismo dele, Leno Maycon. 
"Dia de virar uma de vocês. Ai que delícia", diz a legenda do post, explicando que o cantor está encarnando a Nega da Boreli, personagem que ele tem há dez anos.
Segundo o Extra, o representante do artista afirma ainda que já tomou as medidas cabíveis para retirar o perfil fake do ar.

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