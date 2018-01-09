Pela primeira vez, Playboy alemã terá modelo trans na capa

A Playboy da Alemanha terá, pela primeira vez, uma modelo transgênero em sua capa, Giuliana Farfalla. Ela tem 21 anos e é ex-participante do reality German's Next Top Model.

Giuliana publicou no Instagram a capa da revista: "Meus queridos, estou na última capa da Playboy e muito orgulhosa do resultado. Espero que gostem da capa tanto quanto eu", disse a modelo na legenda.