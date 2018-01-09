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EXTRAVAGANTE

Pela primeira vez, Playboy alemã terá modelo trans na capa

Ela tem 21 anos e é ex-participante do reality German's Next Top Model
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 20:02

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 20:02

A Playboy da Alemanha terá, pela primeira vez, uma modelo transgênero em sua capa, Giuliana Farfalla. Ela tem 21 anos e é ex-participante do reality German's Next Top Model.
Giuliana publicou no Instagram a capa da revista: "Meus queridos, estou na última capa da Playboy e muito orgulhosa do resultado. Espero que gostem da capa tanto quanto eu", disse a modelo na legenda.
O editor-chefe da Playboy alemã disse que a escolha da capa é "ir contra todas as formas de exclusão e intolerância", ideais pregados por Hugh Hefner, criador da publicação.

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