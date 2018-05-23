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TELEVISÃO

'Peguei até carrapato', diz Letícia Spiller sobre papel em novela

Atriz relembrou papéis marcantes em homenagem recebida no 'Vídeo Show'

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 16:09
Durante participação no programa "Vídeo Show" desta terça-feira, 22, a atriz Letícia Spiller foi homenageada e relembrou com os apresentadores Otaviano Costa e Sophia Abrahão momentos marcantes dos mais de 30 anos da sua carreira na televisão brasileira.
Falando no programa da TV Globo sobre seu papel em "Esplendor", de 2000, a atriz revelou que até carrapato pegou durante as gravações. "Peguei até carrapato, estava só de anágua nesse mato", disse. Durante o bate-papo, ela também contou que não gostou do final da sua primeira vilã em novelas, Maria Regina, de "Suave Veneno", em 1999. "Fiquei muito triste de ela ter morrido no final. Ela tinha que se salvar pelo amor", confessou.
Ao lembrar a sua primeira protagonista, a Babalu, na novela "Quatro por Quatro", de 1994, Letícia falou sobre a relação com Marcello Novaes, que fez seu par romântico no folhetim e na vida real. "Pai do meu filho, meu amigo. Eu acho tão importante a gente preservar as relações. E, principalmente, quando tem um filho é mais importante que esqueçamos de nós mesmos e olhemos para quem estamos colocando no mundo", disse a atriz.

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