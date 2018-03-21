'Homenagem'

Pearl Jam causa polêmica com pôster para show no Rio

Arte traz pássaros da fauna brasileira, como um tucano, carregando fuzis
Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Março de 2018 às 17:27

Pearl Jam Crédito: @pearljam | Instragram
O show que a banda americana Pearl Jam fará nesta quarta-feira (21), no Maracanã, ganhou um pôster que tem causado polêmica nas redes sociais desde que foi divulgado, no início da tarde.
A arte, assinada por Ravi Zupa, traz pássaros da fauna brasileira - tucano, arara e bem-te-vi - carregando fuzis. Ao fundo, a representação de uma favela carioca. "Essa obra é uma homenagem ao Rio de Janeiro - particularmente, às pessoas da favela da cidade, que, apesar da obscena desigualdade, encontra maneiras de construir cidades nas montanhas", explicou Zupa. O uso de animais com armas é constante em suas obras, como mostra a galeria de seu site.
Enquanto muitos fãs brasileiros comemoraram por entender a arte como um protesto contra a intervenção federal na segurança da cidade, outros criticaram. "Desconhecem a nossa realidade", "essa imagem representa bem o nosso Rio de Janeiro" e "esse tucano é uma indireta?" foram alguns dos comentários que bombaram nas redes.
Fazer pôsteres específicos para cada show é uma tradição do Pearl Jam, uma banda abertamente política. O último single do grupo, "Can't deny me", traz versos como Você sabe que é doentio, e não pode me negar/ Não tenho nada, simplesmente nada, você tem algo a esconder/ Nós sabemos suas verdadeiras intenções e foi considerada um protesto contra o governo de Donald Trump.

