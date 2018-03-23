Paulo Gustavo nega que tenha sido barrado em templo na Tailândia

Paulo Gustavo e Thales Bretas em uma viagem que fizeram à Grécia Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Paulo Gustavo passou por uma situação inusitada durante sua ida a um templo religioso na Tailândia, por conta de um 'rasgo' em sua calça.

"O guia chegou aqui agora pra levar a gente pra passear e falou que não posso entrar no templo porque eu tô com a calça rasgada. Tô tendo que explicar pra ele que tem um negócio aqui dentro, tentando provar pra ele. Fui barrado no templo", contou, em um story de seu Instagram na quarta-feira, 21.

Paulo mostrou aos seus seguidores que o rasgo era parte do estilo de sua roupa, e que não deixava sequer sua pele à mostra.

Horas depois, devido à repercussão do caso, o humorista publicou novos vídeos explicando a história: "Eu não fui barrado, gente! Coitado do templo. Eles acharam que minha calça era rasgada. Não era rasgada, tive que provar que não aparece minha perna, não fui barrado.

"Não fui barrado não, tá. É lindo de morrer, mas é calor. O ideal é tentar botar um biquíni e pular o muro", brincou.