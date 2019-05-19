Paula Fernandes e Luan Santana lançam 'Juntos', versão de 'Shallow'

Paula Fernandes, 34 anos, disponibilizou neste domingo (19) nas plataformas digitais a canção "Juntos", música com participação de Luan Santana, 28 anos, que tem a intenção de ser a versão brasileira da canção "Shallow", do filme "Nasce Uma Estrela".
"Diga o que te fez sentir saudades, bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades, juntos e shallow now", diz o refrão da música.
VIROU MEME
A letra viralizou nas redes sociais e virou meme, o que fez com que a própria Paula Fernandes se pronunciasse.
"Eu já ri tanto dos memes e das brincadeiras com 'juntos e shallow now' que acho que não consegui ver tudo ainda", disse a cantora em uma publicação no Instagram. Segundo ela, a versão foi previamente enviada a Lady Gaga, que aprovou a letra sem nenhum apontamento.
"Juntos" fará parte da gravação do novo DVD de Paula que estreia dia 12 de junho. As filmagens acontecem em praça pública da cidade de Três Lagoas, em Minas Gerais.