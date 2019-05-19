Paula Fernandes e Luan Santana lançam 'Juntos', versão de 'Shallow'

Paula Fernandes, 34 anos, disponibilizou neste domingo (19) nas plataformas digitais a canção "Juntos", música com participação de , 34 anos, disponibilizou neste domingo (19) nas plataformas digitais a canção "Juntos", música com participação de Luan Santana , 28 anos, que tem a intenção de ser a versão brasileira da canção "Shallow", do filme "Nasce Uma Estrela".

"Diga o que te fez sentir saudades, bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades, juntos e shallow now", diz o refrão da música.

VIROU MEME

A letra viralizou nas redes sociais e virou meme, o que fez com que a própria Paula Fernandes se pronunciasse.

"Eu já ri tanto dos memes e das brincadeiras com 'juntos e shallow now' que acho que não consegui ver tudo ainda", disse a cantora em uma publicação no Instagram. Segundo ela, a versão foi previamente enviada a Lady Gaga, que aprovou a letra sem nenhum apontamento.