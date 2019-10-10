Paul Walker terá 21 de seus carros raros leiloados; dentre eles há sete modelos BMW

O ator Paul Walker, morto em 2013 Crédito: Reprodução / Youtube

O ator Paul Walker era um colecionador de carros raros. O artista, que morreu em novembro de 2013 vítima de um acidente de trânsito, possuía 21 carros que agora serão leiloados em prol de instituições de caridade. Walker fazia muitos trabalhos filantrópicos.

De acordo com a CNN, um grupo de 21 modelos irá para o 49º Leilão Anual de Scottsdale da Barrett-Jackson, entre os dias 11 e 19 de janeiro de 2020.

Dentre os destaques estão sete BMW M3s, um Nissan Skyline bem ao estilo de carro de corrida, de 1989, e um Nissan 370Z do ano de 2009 que foi utilizado pela equipe de filmagens de "Velozes e Furiosos".

Em agosto do ano passado, Paul Walker foi homenageado com o documentário "I Am Paul Walker", relançado em uma versão estendida. Com 30 minutos a mais de duração, o longa estreou on demand exatamente cinco anos após a morte do ator. No dia 4 de dezembro, ele ganhou versão em DVD.

Durante os minutos de gravação, é possível ver entrevistas de familiares e amigos, incluindo o cantor Tyrese Gibson, que esteve no elenco de "Velozes e Furiosos" com ele.