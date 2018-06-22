Paul McCartney arrasa como convidado do 'Carpool Karaoke', de James Corden

Ex-Beatle cantou e passou por locais conhecidos de Liverpool; confira o vídeo

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 16:38

Redação de A Gazeta

Paul McCartney no "Carpool Karaoke" com James Corden Crédito: Reprodução/Youtube
Sempre surpreendendo, James Corden teve como convidado do seu "Carpool Karaoke" ninguém menos que o eterno Beatle Paul McCartney. Exibido esta semana em seu programa "The Late Late Show", a aparição de Paul foi um sucesso.
Com muito bom humor, o músico britânico cantou algumas canções dos Beatles, como "Drive My Car" e "Blackbird", e ainda mostrou "Come on to Me", uma das músicas que acaba de lançar no álbum "Egypt Station". E não ficou só nisso: Paul contou curiosidades sobre sua carreira e como criou algumas canções.
O baixista dos Beatles aparentou que estava se divertindo bastante, passando com Corden por locais conhecidos, como a famosa Rua Penny Lane - que deu título a uma de suas famosas canções quando ainda integrava o "Fab Four".
Outros nomes famosos já passaram pelo quadro, entre eles Lady Gaga, Elton John, Adele, Michelle Obama, Madonna e Foo Fighters. Mas a aparição do ex-Beatle vai ficar certamente na história.
