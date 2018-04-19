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Reconciliação

Patrícia, do 'BBB 18', pede perdão à mãe de Gleici

Vanuzia aceitou o pedido de perdão de Patrícia

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 13:01
"BBB 18": "Não queria ficar com essa imagem que fiquei", diz Patrícia Crédito: Reprodução/TV Globo
Já eliminada e com consciência da própria conduta no "Big Brother Brasil 18", a ex-sister Patrícia foi pedir perdão à mãe da finalista Gleici pelas brigas que as duas travaram dentro da casa. A cearense está no Rio, hospedada no mesmo hotel que a família da estudante de Psicologia, e foi até o quarto de Vanuzia Damasceno se desculpar. 
De acordo com o Extra, o encontro deixou Patrícia bastante emocionada. Ela abraçou a mãe da acreana e chorou. Durante a conversa, ela revelou que ficou estava mal com toda aquela situação e que tinha ficado em depressão.
Patrícia foi eliminada do "BBB 18" com recorde de rejeição num paredão triplo, levando 94,26% dos votos. Ela e Gleici travaram um dos maiores barracos desta edição, depois que a acreana retornou de uma eliminação falsa e mandou a "rival" direto no paredão, alegando que ela era falsa.

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