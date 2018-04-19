Patrícia, do 'BBB 18', pede perdão à mãe de Gleici

Já eliminada e com consciência da própria conduta no "Big Brother Brasil 18", a ex-sister Patrícia foi pedir perdão à mãe da finalista Gleici pelas brigas que as duas travaram dentro da casa. A cearense está no Rio, hospedada no mesmo hotel que a família da estudante de Psicologia, e foi até o quarto de Vanuzia Damasceno se desculpar.
De acordo com o Extra, o encontro deixou Patrícia bastante emocionada. Ela abraçou a mãe da acreana e chorou. Durante a conversa, ela revelou que ficou estava mal com toda aquela situação e que tinha ficado em depressão.
Patrícia foi eliminada do "BBB 18" com recorde de rejeição num paredão triplo, levando 94,26% dos votos. Ela e Gleici travaram um dos maiores barracos desta edição, depois que a acreana retornou de uma eliminação falsa e mandou a "rival" direto no paredão, alegando que ela era falsa.