Pastor que assediou Ariana Grande em funeral pede desculpas

Ariana Grande foi uma das artistas a prestar homenagem para Aretha Franklin em seu funeral Crédito: Reprodução/Twitter

(leia mais aqui) durante o funeral de Aretha Franklin na última sexta-feira, 31, pediu desculpas por sua atitude. Charles Ellis, pastor que apalpou os seios da cantora Ariana Grandedurante o funeral de Aretha Franklin na última sexta-feira, 31, pediu desculpas por sua atitude.

"Nunca foi a minha intenção tocar os seios de alguém", afirmou à agência AP, ressaltando, porém, que talvez tenha "cruzado um limite".

O pastor ainda disse que não quer ser uma distração em um dia dedicado a Aretha Franklin.

Ellis também pediu desculpas para Ariana e a comunidade hispânica por conta de uma piada feita durante o evento.

Ele havia dito que, ao ver o nome de Ariana Grande na programação, teria pensado que era um novo item no menu da rede de comida mexicana Taco Bell.

Veja abaixo um vídeo do momento: