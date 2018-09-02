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Assédio e piada de mau gosto

Pastor que assediou Ariana Grande em funeral pede desculpas

Charles Ellis apalpou a região dos seios da cantora durante cerimônia em homenagem a Aretha Franklin
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2018 às 22:07

Publicado em 01 de Setembro de 2018 às 22:07

Ariana Grande foi uma das artistas a prestar homenagem para Aretha Franklin em seu funeral Crédito: Reprodução/Twitter
Charles Ellis, pastor que apalpou os seios da cantora Ariana Grande (leia mais aqui) durante o funeral de Aretha Franklin na última sexta-feira, 31, pediu desculpas por sua atitude.
"Nunca foi a minha intenção tocar os seios de alguém", afirmou à agência AP, ressaltando, porém, que talvez tenha "cruzado um limite".
O pastor ainda disse que não quer ser uma distração em um dia dedicado a Aretha Franklin.
Ellis também pediu desculpas para Ariana e a comunidade hispânica por conta de uma piada feita durante o evento.
Ele havia dito que, ao ver o nome de Ariana Grande na programação, teria pensado que era um novo item no menu da rede de comida mexicana Taco Bell.
Veja abaixo um vídeo do momento:
 

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