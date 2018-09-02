Pastor que assediou Ariana Grande em funeral pede desculpas

Charles Ellis, pastor que apalpou os seios da cantora Ariana Grande (leia mais aqui) durante o funeral de Aretha Franklin na última sexta-feira, 31, pediu desculpas por sua atitude.
"Nunca foi a minha intenção tocar os seios de alguém", afirmou à agência AP, ressaltando, porém, que talvez tenha "cruzado um limite".
O pastor ainda disse que não quer ser uma distração em um dia dedicado a Aretha Franklin.
Ellis também pediu desculpas para Ariana e a comunidade hispânica por conta de uma piada feita durante o evento.
Ele havia dito que, ao ver o nome de Ariana Grande na programação, teria pensado que era um novo item no menu da rede de comida mexicana Taco Bell.
Veja abaixo um vídeo do momento: