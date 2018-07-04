Participantes do 'Big Brother' dos EUA são criticadas após fala racista

Participante do 'Big Brother' dos EUA, Angela Rummans, foi criticada após frase racista Crédito: Twitter/Brookithecookie

O Big Brother dos Estados Unidos está cheio de polêmicas. A mais recente é sobre uma conversa entre as participante Rachel Swindler e Angela Rummans que usaram termos racistas.

Rachel começa dizendo que sua barriga estava "preta como Bayleigh Dayton", um participante do programa que é negro.

Angela então responde: "Eu sei. Estou parecendo do gueto com essa cor de pele", e segue dizendo que não pode tomar sol por mais de dois dias porque "mudaria de etnia".

Os internautas fizeram duras críticas nas redes sociais usando memes da apresentadora Oprah Winfrey.

'Eu quando Angela e Rachel se mostraram racistas'

'Então a Angela e a Rachel são racistas. Nós estamos realmente surpresos?'