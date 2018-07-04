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POLÊMICA

Participantes do 'Big Brother' dos EUA são criticadas após fala racista

'Estou parecendo que sou do gueto com essa cor de pele', disse Angela Rummans, após se bronzear

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 22:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 22:02
Participante do 'Big Brother' dos EUA, Angela Rummans, foi criticada após frase racista Crédito: Twitter/Brookithecookie
O Big Brother dos Estados Unidos está cheio de polêmicas. A mais recente é sobre uma conversa entre as participante Rachel Swindler e Angela Rummans que usaram termos racistas.
Rachel começa dizendo que sua barriga estava "preta como Bayleigh Dayton", um participante do programa que é negro.
Angela então responde: "Eu sei. Estou parecendo do gueto com essa cor de pele", e segue dizendo que não pode tomar sol por mais de dois dias porque "mudaria de etnia".
Os internautas fizeram duras críticas nas redes sociais usando memes da apresentadora Oprah Winfrey.
'Eu quando Angela e Rachel se mostraram racistas'
'Então a Angela e a Rachel são racistas. Nós estamos realmente surpresos?'
'Angela e Rachel são racistas e ninguém me convence do contrário'

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