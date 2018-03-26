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Participante é expulso de reality show da MTV por agressão física

Lucas entrou em uma discussão com a participante Tuka Matos e Jonas Paiva interveio

Publicado em 26 de Março de 2018 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 19:49
O modelo Lucas Viana foi expulso do reality show Are You the One Crédito: Reprodução/MTV
O reality show "Are You The One? Brasil", da MTV, teve a eliminação imprevista de um de seus participantes: o modelo Lucas Viana foi expulso do programa após agredir Jonas Paiva, outro participante.
A briga e suas motivações serão apresentadas ao público no episódio desta quinta-feira, 29. Lucas entrou em uma discussão com a participante Tuka Matos após ela revelar às outras mulheres do programa uma conversa que teve com ele sobre a participante Natália Cavalcanti.
Lucas sendo separado pelos companheiros de confinamento Crédito: Reprodução/MTV
Jonas Paiva interveio na discussão e se desentendeu com Lucas Viana, que estava bêbado. Este último, então, lhe deu um golpe de estrangulamento, o que fez com que a equipe da produção entrasse no quarto onde eles estavam para separá-los.
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A MTV informou à reportagem que Lucas Viana foi eliminado "em razão de descumprimento de obrigação contratual, por parte do participante. "Lucas foi autor de um ato de agressão física durante as gravações, mesmo sabendo que se tratava de uma violação que implicaria na sua retirada imediata da casa e consequente eliminação do programa", disse a emissora.
Foi a primeira vez que isso aconteceu na história da atração. A emissora não divulgou quem ocupará o lugar de Lucas Viana no "Are You The One? Brasil".
Lucas sendo acalmado pelos colegas Crédito: Reprodução/MTV

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