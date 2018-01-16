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BBB18

Participante desiste do 'Big Brother Brasil 18' ainda no hotel

Revelação foi feita pelo diretor Boninho, que deu mais detalhes da saída
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 16:36

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 16:36

Tiago Leifert apresenta o BBB Crédito: TV Globo
Boninho, o produtor do reality Big Brother Brasil, revelou no Twitter nestaa segunda-feira, 15, que um dos selecionados para participar da 18ª edição do programa, que se inicia no próximo dia 22 de janeiro, desistiu de entrar na casa enquanto ainda estava no hotel que serve como preparação para o confinamento.
"Olha que loucura. Você é escolhido para o BBB, faz teste, inscrição, passa por tudo. Aí surta, vai para a descompressão e pede pra sair. Gente, não é a primeira vez. Hoje perdemos um. Mas já botamos dois pra substituir", escreveu Boninho no Twitter.
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Em outro tuíte, o produtor também falou que a Globo não irá revelar o nome do desistente. "Todos que desistiram nessa fase foram 'esquecidos'. Protegidos. Temos o respeito da escolha. Não consideramos desistência. BBB é power, quando você realiza, pode freak out. Super natural", disse.
Os participantes da 18ª edição do Big Brother Brasil serão revelados pela Globo nesta quinta-feira, 18, ao longo da programação da emissora. O programa terá a apresentação de Tiago Leifert e direção geral de Rodrigo Dourado.

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