Participante desiste do 'Big Brother Brasil 18' ainda no hotel

Tiago Leifert apresenta o BBB Crédito: TV Globo

Boninho, o produtor do reality Big Brother Brasil, revelou no Twitter nestaa segunda-feira, 15, que um dos selecionados para participar da 18ª edição do programa, que se inicia no próximo dia 22 de janeiro, desistiu de entrar na casa enquanto ainda estava no hotel que serve como preparação para o confinamento.

"Olha que loucura. Você é escolhido para o BBB, faz teste, inscrição, passa por tudo. Aí surta, vai para a descompressão e pede pra sair. Gente, não é a primeira vez. Hoje perdemos um. Mas já botamos dois pra substituir", escreveu Boninho no Twitter.

Em outro tuíte, o produtor também falou que a Globo não irá revelar o nome do desistente. "Todos que desistiram nessa fase foram 'esquecidos'. Protegidos. Temos o respeito da escolha. Não consideramos desistência. BBB é power, quando você realiza, pode freak out. Super natural", disse.