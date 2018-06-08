Parte de camarote desaba durante show de Xand Avião no RN; vídeo

Xand Avião Crédito: Facebook/Aviões

Parte da estrutura de um camarote privado desabou na madrugada desta sexta-feira, 8, durante um show do cantor Xand Avião na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, 32 pessoas ficaram levemente feridas.

O acidente ocorreu durante o primeiro dia do Mossoró Cidade Junina, tradicional evento da cidade e o maior do Estado, segundo a mídia local.

Imagens publicadas no YouTube mostram o centro do camarote afundado e algumas pessoas sendo levadas em maca para ambulâncias. Além do Corpo de Bombeiros, atuaram no atendimentos aos feridos o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Comunidade de Saúde, informou a prefeitura de Mossoró em comunicado.

Na nota, o município disse lamentar o ocorrido e que "exigirá explicações da empresa sobre o acidente". Os órgãos competentes também foram acionados para investigar as causas do desabamento.

Segundo o major Queiroz, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, o camarote tinha capacidade para 980 pessoas, foi vistoriado e liberado pela corporação para uso antes do evento.

Ele destacou que não cabe aos bombeiros nem à prefeitura a competência legal pela estrutura e demais instalações da festa. Os bombeiros são responsáveis apenas pela vistoria de proteção contra incêndio, como extintores, sinalidação e saídas de emergência, acessos e escadas.

"Estamos em perícia, mas não podemos afirmar se houve superlotação ou se estava com a lotação prevista, mas, pela má qualidade do material, houve o desabamento", afirmou o major.

A prefeitura reforçou que "não tem responsabilidade sobre a montagem e exploração do camarote privado, mas vai exigir da empresa responsável explicações e providências que garantam a segurança e evitem qualquer possibilidade de risco desta estrutura particular no evento".