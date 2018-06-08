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ACIDENTE

Parte de camarote desaba durante show de Xand Avião no RN; vídeo

Segundo o Corpo de Bombeiros, 32 pessoas ficaram levemente feridas; espaço privado foi interditado

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 16:35
Xand Avião Crédito: Facebook/Aviões
Parte da estrutura de um camarote privado desabou na madrugada desta sexta-feira, 8, durante um show do cantor Xand Avião na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, 32 pessoas ficaram levemente feridas.
O acidente ocorreu durante o primeiro dia do Mossoró Cidade Junina, tradicional evento da cidade e o maior do Estado, segundo a mídia local.
Imagens publicadas no YouTube mostram o centro do camarote afundado e algumas pessoas sendo levadas em maca para ambulâncias. Além do Corpo de Bombeiros, atuaram no atendimentos aos feridos o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Comunidade de Saúde, informou a prefeitura de Mossoró em comunicado.
Na nota, o município disse lamentar o ocorrido e que "exigirá explicações da empresa sobre o acidente". Os órgãos competentes também foram acionados para investigar as causas do desabamento.
Segundo o major Queiroz, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, o camarote tinha capacidade para 980 pessoas, foi vistoriado e liberado pela corporação para uso antes do evento.
Ele destacou que não cabe aos bombeiros nem à prefeitura a competência legal pela estrutura e demais instalações da festa. Os bombeiros são responsáveis apenas pela vistoria de proteção contra incêndio, como extintores, sinalidação e saídas de emergência, acessos e escadas.
"Estamos em perícia, mas não podemos afirmar se houve superlotação ou se estava com a lotação prevista, mas, pela má qualidade do material, houve o desabamento", afirmou o major.
A prefeitura reforçou que "não tem responsabilidade sobre a montagem e exploração do camarote privado, mas vai exigir da empresa responsável explicações e providências que garantam a segurança e evitem qualquer possibilidade de risco desta estrutura particular no evento".
Ainda segundo o major do Corpo de Bomebiros, foi emitido um auto de interdição dos dois camarotes da empresa responsável pelas estruturas. Os locais foram isolados e não poderão ser acessados até que se faça um novo laudo que ateste a segurança dos espaços. O acidente não vai comprometer os demais dias do evento.

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