Paris Jackson passa por cirurgia sem anestesia: 'Maior dor da vida'

foi submetida a uma cirurgia para retirar um abscesso na última sexta-feira, 10, e ela contou no Instagram que foi um procedimento bastante tranquilo - tanto que, no dia seguinte, ela estava fazendo um show com sua banda, a The Soundflowers.

"Então, resumindo uma história longa, eu fiz uma cirurgia ontem. Eu tinha um abscesso que era quase do tamanho de uma bolsa de golfe", contou Paris em vídeos publicados no Stories. Ela não especificou que parte do corpo teve de ser operada.