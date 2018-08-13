Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Retirada de abcesso

Paris Jackson passa por cirurgia sem anestesia: 'Maior dor da vida'

Cantora disse que se recusou a ser anestesiada e, por isso, 'sentiu a maior dor de sua vida'

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 17:45
Paris Jackson Crédito: Reprodução/Instagram @parisjackson
Paris Jackson foi submetida a uma cirurgia para retirar um abscesso na última sexta-feira, 10, e ela contou no Instagram que foi um procedimento bastante tranquilo - tanto que, no dia seguinte, ela estava fazendo um show com sua banda, a The Soundflowers.
"Então, resumindo uma história longa, eu fiz uma cirurgia ontem. Eu tinha um abscesso que era quase do tamanho de uma bolsa de golfe", contou Paris em vídeos publicados no Stories. Ela não especificou que parte do corpo teve de ser operada.
Ela contou ainda que, durante a cirurgia, se recusou a ser anestesiada, portanto sentiu muita dor. "Fiquei acordada o tempo todo. Foi definitivamente a maior dor que já senti em toda a minha vida", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados