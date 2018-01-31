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Paris Hilton se veste de Kim Kardashian em campanha publicitária

A ideia da marca é recriar poses de Kim com outras celebridades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 18:59

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 18:59

Paris Hilton vira clone de Kim Kardashian em campanha publicitária Crédito: Reprodução/Instagram @parishilton
Em dezembro, a Yeezy, marca de Kanye West em colaboração com a Adidas, chamou atenção por desfilar sua coleção de um jeito inusitado. Durante três dias, Kim Kardashian usou as roupas da marca para atividades cotidianas, como abastecer o carro e ir em reuniões de trabalho. E, como todos os passos dados pela empresária, esses looks foram registrados pelos paparazzi.
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Agora, influenciadoras digitais e amigas do casal West, como Paris Hilton e Jodyn Woods, foram convidadas pela marca para recriar as fotos de Kim pelas ruas de Calabasas, imitando as poses e o visual da empresária - com direito ao cabelo platinado abaixo quadris que Kim estava usando na época.

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