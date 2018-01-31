Paris Hilton se veste de Kim Kardashian em campanha publicitária

Em dezembro, a Yeezy, marca de Kanye West em colaboração com a Adidas, chamou atenção por desfilar sua coleção de um jeito inusitado. Durante três dias, Kim Kardashian usou as roupas da marca para atividades cotidianas, como abastecer o carro e ir em reuniões de trabalho. E, como todos os passos dados pela empresária, esses looks foram registrados pelos paparazzi.