Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FAMOSOS

Paris Hilton fica noiva do ator Chris Zylka

Socialite postou o momento do pedido em seu Instagram. Confira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 16:15

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 16:15

Paris Hilton e Chris Zylka estão noivos Crédito: Instagram/Paris Hilton
Paris Hilton começou o ano de 2018 com o pé direito. A socialite foi pedida em casamento pelo ator Chris Zylka na terça-feira, dia 2 de janeiro. Conhecido por seu papel em "10 Coisas que Eu Odeio em Você", Zylka fez o pedido nas montanhas de Aspen, nos Estados Unidos. Paris postou as fotos do momento em seu Instagram e exibiu o anel de 20 quilates.
"Muito feliz e animada por estar noiva do amor da minha vida", escreveu Paris no Instagram. "Meu melhor amigo e alma gêmea. Perfeito para mim em todos os aspectos. Muito dedicado, leal e com um bom coração. Eu me sinto a garota mais sortuda do mundo! Você é meu sonho que virou realidade! Obrigada por me mostrar que contos de fada existem", disse.
Leia mais notícias de Entretenimento
Anel
Segundo a publicação norte-americana "People", o anel usado no pedido de casamento tem um diamante de 20 quilates cercado por pedras menores sobre estrutura de platina com outro. A joia foi criada pelo designer Michael Greene em dois dias, um processo que normalmente demoraria três semanas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados