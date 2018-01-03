Paris Hilton fica noiva do ator Chris Zylka

Paris Hilton e Chris Zylka estão noivos Crédito: Instagram/Paris Hilton

Paris Hilton começou o ano de 2018 com o pé direito. A socialite foi pedida em casamento pelo ator Chris Zylka na terça-feira, dia 2 de janeiro. Conhecido por seu papel em "10 Coisas que Eu Odeio em Você", Zylka fez o pedido nas montanhas de Aspen, nos Estados Unidos. Paris postou as fotos do momento em seu Instagram e exibiu o anel de 20 quilates.

"Muito feliz e animada por estar noiva do amor da minha vida", escreveu Paris no Instagram. "Meu melhor amigo e alma gêmea. Perfeito para mim em todos os aspectos. Muito dedicado, leal e com um bom coração. Eu me sinto a garota mais sortuda do mundo! Você é meu sonho que virou realidade! Obrigada por me mostrar que contos de fada existem", disse.

Anel