'Parecia maracujá', diz Helô Pinheiro ao falar de plástica aos 74 anos

Helô Pinheiro está curtindo o Rock in Rio com um sorriso de orelha a orelha. Mas não é à toa: a eterna Garota de Ipanema fez recentemente sua primeira cirurgia plástica, aos 74 anos, e está radiante com o look novo.
A intervenção foi feita da região do pescoço para cima e ela disse que está muito mais confiante agora e que até recebeu cantada durante o festival de música do Rio, em entrevista ao Uol.
"Estou muito mais segura agora. Antes eu me sentia até constrangida. Parecia um maracujá de gaveta e agora parece uma maçãzinha. Estou toda esticadinha, mas está natural. Estou tão feliz", celebra a bonita, ao Uol.