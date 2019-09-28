Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Primeira plástica

'Parecia maracujá', diz Helô Pinheiro ao falar de plástica aos 74 anos

Até hoje ela só tinha feito botox e agora, aos 74 anos, a eterna Garota de Ipanema está radiante após sua primeira plástica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2019 às 18:45

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 18:45

Crédito: Reprodução/Instagram @helopinheiro1
Helô Pinheiro está curtindo o Rock in Rio com um sorriso de orelha a orelha. Mas não é à toa: a eterna Garota de Ipanema fez recentemente sua primeira cirurgia plástica, aos 74 anos, e está radiante com o look novo. 
> Massagem modeladora é aposta para ter corpão sarado sem lipo
A intervenção foi feita da região do pescoço para cima e ela disse que está muito mais confiante agora e que até recebeu cantada durante o festival de música do Rio, em entrevista ao Uol. 
 
"Estou muito mais segura agora. Antes eu me sentia até constrangida. Parecia um maracujá de gaveta e agora parece uma maçãzinha. Estou toda esticadinha, mas está natural. Estou tão feliz", celebra a bonita, ao Uol. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados