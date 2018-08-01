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Papel na novela

Para viver periguete, Talita Younan volta a malhar: 'Usa muito decote'

A atriz define sua personagem como uma periguete revoltada

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 12:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 12:38
Para viver periguete, Talita Younan volta a malhar: "Muito decote" Crédito: Reprodução/Divulgação
Talita Younan, aos 25 anos, se esforça para parecer sete anos mais jovem. É que para interpretar Vera Lúcia, em "Tempo de Amar", essa diferença de idade faz toda a diferença, já que ela terá que sensualizar em cena. "Ela usa roupa curta, short e decote. Estou correndo na praia atrás do prejuízo literalmente", brinca ela, em entrevista ao jornal Extra.
 
Segundo o Extra, a atriz define sua personagem como uma periguete revoltada. "Ela tem um crush, mas vive dando mole para outros caras, além de dar muito trabalho para a mãe", adianta ela, que na trama viverá um romance incendiário com Mica: "Eles têm muito fogo. Mas apesar de ela querer, ele não a leva a sério".
A face revolts da garota, Talita garante, nunca teve. "A coisa mais transgressora que fiz na adolescência era comer brigadeiro de madrugada assistindo a filmes de terror. Nunca fui baladeira e minha mãe sempre foi minha melhor amiga e amiga das minhas próprias amigas", garante, durante bate-papo com o Extra.
Para viver periguete, Talita Younan volta a malhar: "Muito decote" Crédito: Reprodução/Divulgação
Na trama, a personagem será uma apaixonada por baile funk. "Ela pula a janela para ir ao baile", conta ela, que esteve percorrendo alguns bailes para se aproximar do habitat de Vera Lúcia. "Sempre pratiquei dança e gosto de funk. Queria sentir essa atmosfera", justifica.

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