Para viver periguete, Talita Younan volta a malhar: 'Usa muito decote'

Para viver periguete, Talita Younan volta a malhar: "Muito decote" Crédito: Reprodução/Divulgação

Talita Younan, aos 25 anos, se esforça para parecer sete anos mais jovem. É que para interpretar Vera Lúcia, em "Tempo de Amar", essa diferença de idade faz toda a diferença, já que ela terá que sensualizar em cena. "Ela usa roupa curta, short e decote. Estou correndo na praia atrás do prejuízo literalmente", brinca ela, em entrevista ao jornal Extra.





Segundo o Extra, a atriz define sua personagem como uma periguete revoltada. "Ela tem um crush, mas vive dando mole para outros caras, além de dar muito trabalho para a mãe", adianta ela, que na trama viverá um romance incendiário com Mica: "Eles têm muito fogo. Mas apesar de ela querer, ele não a leva a sério".

A face revolts da garota, Talita garante, nunca teve. "A coisa mais transgressora que fiz na adolescência era comer brigadeiro de madrugada assistindo a filmes de terror. Nunca fui baladeira e minha mãe sempre foi minha melhor amiga e amiga das minhas próprias amigas", garante, durante bate-papo com o Extra.

Para viver periguete, Talita Younan volta a malhar: "Muito decote" Crédito: Reprodução/Divulgação