Paola Carosella rebate fãs do 'MasterChef' em rede social

Paola Carosella Crédito: Divulgação

Após ter causado polêmica pela forma com a qual criticou o prato da participante Katleen, eliminada desta semana do MasterChef, a jurada Paola Carosella usou seu Twitter para rebater os comentários que tem recebido por parte de fãs do programa.

A polêmica teve início no momento em que Paola fez críticas ao prato da participante: "Se eu vou no seu restaurante e você me conta que isso é um jacaré que está escondidinho, porque geralmente a gente não vê muito o jacaré, e eu como isso... Eu vou dar risada e vou embora. Vou achar que você não sabe cozinhar nada."

"Eu tô cansada de cozinheiros que vêm aqui e trazem histórias, narrativas e conceitos. Eu quero comida boa, de verdade, suculenta, bem temperada, apaixonada. Você quer ser uma chef três estrelas antes de ser uma boa cozinheira. E você tá errada", sacramentou.

Irritada com algumas acusações de que teria "armado" a eliminação, Paola respondeu com ironia: "Sou a responsável de todas as armações faz cinco anos. Eu sou tão imbecil que estrago 25 anos de carreira porque tenho raiva de uma menina (que poderia ser minha filha) porque ela é doce".

"Alguém já reparou que no MasterChef tem três jurados? E que o meu voto representa 33,3% da decisão final? Realmente acham que os meus colegas não têm opinião própria?", ressaltou a argentina, que garante: "Criticamos, elogiamos e ajudamos a todos por igual".