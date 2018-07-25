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Machismo

Paola Carosella rebate acusações de favorecimento no Masterchef

A chef foi atacada por internautas que lhe acusaram de favorecer o participante Hugo, um dos finalistas desta temporada do programa

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 19:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 19:20
Paola Carosella Crédito: Reprodução/Instagram @fcpaola.carosella
Jurada do MasterChef Brasil, Paola Carosella usou sua conta no Twitter para contestar diversas críticas de teor machista.
A chef foi atacada por internautas que lhe acusaram de favorecer o participante Hugo, um dos finalistas desta temporada do programa. "Três homens e eu escolhemos um participante homem como ganhador da prova. Mas, quem de fato levou ele para o mezanino exercendo favoritismo e falta de seriedade fui eu (mulher) porque estou com vontade de dar para ele. Boa noite Brasil. Bom descanso", tuitou.
Hugo foi escolhido como finalista pelos três jurados do programa, Paolla, Erick Jacquin e Henrique Fogaça, e também pelo chef convidado, Pablo Oazen. Entretanto, as críticas surgiram nas redes sociais como se apenas Paolla fosse responsável por tal decisão.
Outra internauta também acusou Paolla de favorecer Maria Antonia, também finalista do programa, por ajudá-la com uma receita. A chef rebateu: "Assistam ao programa, todos ajudamos a todos! É parte da mecânica do 'Masterchef'! Você acha que nós fazemos o que queremos? Assim descaradamente ajudamos a um e não a outro! Quanta paranoia".

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