Paola Carosella rebate acusações de favorecimento no Masterchef

Paola Carosella Crédito: Reprodução/Instagram @fcpaola.carosella

Jurada do MasterChef Brasil, Paola Carosella usou sua conta no Twitter para contestar diversas críticas de teor machista.

A chef foi atacada por internautas que lhe acusaram de favorecer o participante Hugo, um dos finalistas desta temporada do programa. "Três homens e eu escolhemos um participante homem como ganhador da prova. Mas, quem de fato levou ele para o mezanino exercendo favoritismo e falta de seriedade fui eu (mulher) porque estou com vontade de dar para ele. Boa noite Brasil. Bom descanso", tuitou.

Hugo foi escolhido como finalista pelos três jurados do programa, Paolla, Erick Jacquin e Henrique Fogaça, e também pelo chef convidado, Pablo Oazen. Entretanto, as críticas surgiram nas redes sociais como se apenas Paolla fosse responsável por tal decisão.