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Paola aconselha eliminado do 'MasterChef' a não abrir restaurante

O jovem Helton Oliveira foi eliminado neste domingo (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2019 às 15:05

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 15:05

Paola Carosella é uma das juradas do MasterChef Brasil Crédito: Divulgação/Band
No programa deste domingo (28), o participante Helton Oliveira acabou sendo eliminado da cozinha do MasterChef Brasil. Errando o ponto do pato e sendo eliminado, a chef Paola Carosella o aconselhou a não abrir um restaurante ainda, no momento em que foi se despedir do participante.
Ao jovem de 19 anos, a jurada disse que ele faz parte da geração que gosta de coisas imediatas, mas orientou Helton a começar a trabalhar em um restaurante e ir aprendendo aos poucos e não abrir um estabelecimento logo de cara, argumentando que ele pode não ter a experiência necessária ainda.
> Paola Carosella responde homem que disse que ela precisava de silicone
"Você tem talento para a cozinha. Não sai abrindo um restaurante amanhã, você não está pronto para isso. Você vai dar a cara contra a parede", disse Paola, que ressaltou que ele é talentoso. 
"Você está muito pronto para começar a trabalhar, de baixo na cozinha, do jeito que todos nós fizemos. Se você escolher o caminho do trabalho, da seriedade e do esforço, você vai muito longe. É isso que eu desejo para você, como se você fosse o meu filhote", concluiu.
> Paola Carosella se emociona com ex-detento trans
Helton disputou a permanência no programa ao lado dos participantes Eduardo e Haila, que foi logo de cara para o mezanino, se salvando da eliminação. A receita da prova eliminatória consistiu em fazer um pato de Pequim, que é uma receita que exige grande preparação, com muitas técnicas e processos.

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