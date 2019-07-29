Paola aconselha eliminado do 'MasterChef' a não abrir restaurante

Paola Carosella é uma das juradas do MasterChef Brasil Crédito: Divulgação/Band

No programa deste domingo (28), o participante Helton Oliveira acabou sendo eliminado da cozinha do MasterChef Brasil. Errando o ponto do pato e sendo eliminado, a chef Paola Carosella o aconselhou a não abrir um restaurante ainda, no momento em que foi se despedir do participante.

Ao jovem de 19 anos, a jurada disse que ele faz parte da geração que gosta de coisas imediatas, mas orientou Helton a começar a trabalhar em um restaurante e ir aprendendo aos poucos e não abrir um estabelecimento logo de cara, argumentando que ele pode não ter a experiência necessária ainda.

"Você tem talento para a cozinha. Não sai abrindo um restaurante amanhã, você não está pronto para isso. Você vai dar a cara contra a parede", disse Paola, que ressaltou que ele é talentoso.

"Você está muito pronto para começar a trabalhar, de baixo na cozinha, do jeito que todos nós fizemos. Se você escolher o caminho do trabalho, da seriedade e do esforço, você vai muito longe. É isso que eu desejo para você, como se você fosse o meu filhote", concluiu.