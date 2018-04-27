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BABADO

Paloma Duarte desabafa contra seguidor que enviou vídeo de nudez

Segundo a atriz, homem enviou vídeo das partes íntimas com uma foto da filha dela

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 22:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 22:16
Paloma Duarte em vídeo de desabafo no Instagram Crédito: Instagram/Paloma Duarte
A atriz Paloma Duarte utilizou sua conta no Instagram para fazer um desabafo contra um seguidor que lhe assediou na rede social.
"Gente, queria pedir pra todos vocês me ajudarem a denunciar o babaca por conteúdo impróprio. Ele acabou de fazer um vídeo mostrando o curto pintinho dele numa foto com a minha filha", contou em um story.
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Em seguida, complementou: "E só pra esclarecer, não é porque ele mostrou o pinto em si, não, porque não tenho nada contra nudez. Podia até ser uma coisa bonitinha se ele tivesse bom gosto. É porque ele mostrou de maneira vulgar, mesmo. Querendo incitar uma coisa cafona, babaca e machista."
Paloma ainda utilizou algumas hashtags na publicação: #GuardeSeuPintoPraVocê #NãoSouObrigada #IdiotasSerãoBloqueados.

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