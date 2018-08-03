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LUTO

Pai de Paul Walker diz que ainda vê o rosto e ouve a voz do filho

'Eu vejo a cara do Paul o tempo todo', disse Paul Walker III
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 17:59

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 17:59

Paul Walker, estrela da franquia de filmes "Velozes e furiosos", morreu emum acidente de carro em Santa Clarita, no sul da Califórnia, Estados Unidos Crédito: Divulgação
O pai do ator Paul Walker, morto em 2013, e que também se chama Paul Walker, contou que ouve vozes e vê o rosto de seu filho com frequência em entrevista ao Good Morning America nesta quinta-feira, 8.
"Eu vejo o rosto do Paul o tempo todo. Eu tenho esse... seja lá como você chame, e essa voz diz: 'É bom ver você, pai'. 'Não tenha medo. É o seu filho, Paul'. Louco, mas eu penso nisso, e me faz sentir bem", disse.
Paul, que ficou marcado por sua participação nos filmes Velozes e Furiosos, morreu em dezembro de 2013, em um acidente de carro. Um documentário sobre sua vida, chamado I Am Paul Walker, deve ser lançado no próximo dia 11 de agosto.
Veja também o trailer de I Am Paul Walker:

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