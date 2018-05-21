Pai de Meghan Markle: 'Sempre vou me arrepender de não ter estado lá'

Thomas Markle, pai de Meghan Markle - em destaque - , não foi ao casamento da filha com príncipe Harry Crédito: Reprodução

O pai de Meghan Markle está orgulhoso do casamento da filha com o príncipe Harry, ocorrido no sábado, dia 19. Mas sente-se frustrado por não ter estado na capela de Saint George para acompanhar a filha até o altar. As informações são do site TMZ.

"O serviço foi lindo e isso é história. Eu sempre vou me arrepender de não ter estado lá e de não ter segurado a mão da minha filha", disse Thomas Markle. "Minha pequena menina é uma duquesa e eu a amo muito", completou.

Thomas disse ao site que a cerimônia, à qual assistiu pela televisão, o fez se sentir nostálgico. "Quando você vê sua filha se casando, todos os pensamentos passam pela sua mente, cada memória, desde o primeiro dia que ela nasceu, a primeira vez que a segurei", contou.

Thomas Markle disse que enviou uma mensagem para Meghan horas antes do casamento, dizendo que a ama. Ele estava se recuperando de uma cirurgia para desobstrução de artérias após sofrer um ataque cardíaco ocorrido semanas antes do grande dia.

O pai da agora duquesa de Sussex também enviou um recado para os familiares. "Eu rezo para que Harry e Meghan possam seguir para uma boa lua de mel, descansar e relaxar e que todos os meus parentes calem a boca sobre tudo". Porém, o casal já avisou que vai adiar a saída para lua de mel devido a compromissos oficiais.