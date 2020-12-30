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Saúde

Pai de Luiza Possi segue internado na UTI com Covid, mas família comemora melhora

Cantora disse que estado passou de 'gravíssimo' para apenas grave

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 13:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 13:54
Luiza Possi e o pai Líber Gadelha, durante uma gravação do programa Altas Horas (Globo)
Luiza Possi e o pai Líber Gadelha, durante uma gravação do programa Altas Horas (Globo) Crédito: Marcos Mazini/Gshow
A cantora Luiza Possi, 36, foi uma das convidadas do programa Encontro (Globo) nesta manhã de terça-feira (29), e contou como tem sido sua experiência ao viver de perto o perigo da Covid-19. O pai da cantora, Líber Gadelha, 63, está lutando contra a doença desde o começo do mês.
"Ele já passou por todos os estados, estava no gravíssimo e agora, acho que por conta de sua vontade de viver, está no estado grave, e estamos comemorando isso", afirmou Possi durante o bate-papo com a apresentadora Patrícia Poeta.
Gadelha segue internado no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, e está na UTI. A cantora deu exemplo do pai para conscientizar os telespectadores. "A gente se sente imortal, acha que não vai pegar... Que o que está acontecendo com ele e com a minha família sirva de conscientização. Usem máscara", ressaltou.
No dia oito deste mês, Luiza Possi usou as redes sociais para noticiar o estado de saúde do pai. "Gente, meu pai esta com Covid-19 em estado muito grave, como tantos outros milhares e eu garanto a voces: e uma das situacoes mais tristes e desesperadoras que eu e minha familia passamos", escreveu na publicação.

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Recentemente, diversos famosos perderam a batalha contra o coronavírus, entre eles a atriz Nicette Bruno, que morreu aos 87 anos, Eduardo Galvão, no auge dos seus 58 anos, e o músico Paulinho, do grupo Roupa Nova, aos 68 anos. Todos vítimas da doença.
Apesar da dificuldade, Luiza Possi não perde a esperança em ver o pai recuperado. Através das suas redes sociais, onde soma mais de um milhão de seguidores, a cantora vem compartilhando mensagens positivas. "Ter fé e acreditar que tudo ficará bem. Este deve ser o pensamento de hoje, amanhã e sempre", escreveu.

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