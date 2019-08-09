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Saída temporária

Padre Fábio de Melo critica saída de Nardoni da prisão no Dia dos Pais

Nardoni deve voltar para a cadeia até a próxima quarta-feira (14)

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 05:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 05:24
Crédito: Kleber Alepereira
padre Fábio de Melo criticou a liberação de Alexandre Nardoni, 41, da prisão por conta do benefício da saída temporária do Dia dos Pais. Condenado pela morte da filha, em 2008, o preso deixou a Penitenciária 2 de Tremembé (147 km de SP), na manhã desta quinta-feira (8). 
Em seu Twitter, o padre ironizou, afirmando que a liberação só deveria acontecer no feriado de Finados. "Não entendo de leis, mas a 'saidinha' deveria ser permitida somente no dia de Finados. Para que visitassem os túmulos dos que eles mataram." 
Ele e Anna Carolina Jatobá, 35, foram condenados pelo homicídio triplamente qualificado de Isabella Nardoni, 5. Na ocasião, o júri entendeu que a criança foi asfixiada e jogada do sexto andar do prédio onde o casal morava, na zona norte da capital paulista. Jatobá foi condenada a 26 anos, em regime fechado, pelo crime.
Desde o fim de abril, Nardoni começou a cumprir sua pena de 31 anos em regime semiaberto. 

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