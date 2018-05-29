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POLÊMICA

Padre Fábio de Melo critica declarações de Neto sobre Marquezine

Religioso citou Lampião e Maria Bonita para rebater fala do apresentador

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 21:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 21:45
Padre Fábio de Melo Crédito: Divulgação
Após declarações feitas pelo apresentador Neto de que "mulher não tem que ficar junto, não ajuda em nada, só atrapalha" ao defender que Bruna Marquezine não acompanhe Neymar na Copa do Mundo, o padre Fábio de Melo decidiu opinar sobre a questão.
"Só recordando. Todas as batalhas que Lampião venceu, foi ao lado de Maria Bonita", escreveu em seu Twitter, relembrando figuras históricas da região nordeste do Brasil.
A citação, porém, não foi recebida da melhor forma por boa parte de seus seguidores, que criticaram a escolha dos cangaceiros como exemplo.
As declarações polêmicas de Neto foram dadas em entrevista ao TV Fama que foi ao ar na última quinta-feira, 24.
"Se sou treinador, acho que família, irmão, irmã, não tem que estar junto com o jogador. Mulher não tem que ficar junto, não ajuda em nada, só atrapalha. [...] Se a Bruna Marquezine chegar, imagina, vai ofuscar todas as outras, não precisa disso. São vinte dias de Copa do Mundo, não aguenta ficar um mês longe de casa?", declarou.

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