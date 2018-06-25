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Padre Fábio de Melo brinca com proibição de padres na Record TV

Ele foi um dos convidados do 'Programa Eliana' do último domingo, 25, do SBT

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 16:26
Padre Fábio de Melo Crédito: Divulgação
Neste domingo, 24, o padre Fábio de Melo foi um dos convidados do "Programa Eliana", do SBT. Antes de a atração ir ao ar, ele fez um vídeo bem-humorado anunciando sua participação, e brincou com o fato de a Record TV, emissora do bispo Edir Macedo, não permitir padres em sua programação.
"Oi gente, sou Cleberson Carlos, sou assessor de comunicação do Fábio de Melo. Ele pediu para eu avisar vocês que ele vai estar no Programa Eliana, disse que é pra vocês assistirem ele. O programa onde é? Na Record? Ah, não, na Record não pode não, né? Eles não deixam não", disse o padre em vídeo publicado no Instagram.
O vídeo ganhou centenas de comentários, incluindo o de Eliana, que brincou: "Na Record não pode... ai padre, você é demais!".

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