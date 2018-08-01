AVALIAÇÃO

Pabllo Vittar sobre Silvio Santos: 'Às vezes machuca as pessoas'

Cantora desaprova alguns comentários feitos pelo apresentador em seu programa
Redação de A Gazeta

01 ago 2018 às 18:20

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 18:20

Pabllo Vittar e Silvio Santos Crédito: Instagram / @pabllovittar | Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYPrograma Silvio SantosENTITY_apos_ENTITY (2018) / SBT
A cantora Pabllo Vittar criticou o apresentador Silvio Santos em entrevista ao canal do YouTube de Thaynara OG.
Em uma brincadeira, a cantora tinha que atribuir a gíria maranhense "kiu" (de teor positivo) ou o termo "K.O." (de teor negativo) para algumas personalidades, entre elas, o apresentador do SBT.
"Dou um kiu por ele ser uma pessoa que tá aí na TV há muito tempo, mas dou um K.O. quando ele fala alguma coisa que não tem nada a ver", disse Pabllo.
"Silvio, pelo amor de Deus, vamos lá... Não sei se ele fala sério ou brincando. Brincadeira ou não, a gente tem que saber o que a gente fala, e o que a gente fala às vezes toma proporções enormes e machuca outras pessoas, então K.O. no Silvio Santos", prosseguiu.
Recentemente, Silvio causou polêmica em seu programa ao utilizar o nome da cantora, além de Gominho e David Brazil, como dicas para que os participantes chegassem ao termo "bichas".

