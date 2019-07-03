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Pabllo Vittar posa nua para revista e fala sobre orgulho gay

Ela aparece ousada em uma cama sem roupa e também usando calcinha rosa

Publicado em 

03 jul 2019 às 02:35

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 02:35

A drag queen Pabllo Vittar, 24, posou nua para a publicação norte-americana Galore Magazine. Nas imagens, ela aparece ousada em uma cama sem roupa e também usando calcinha rosa.
À revista, ainda falou em entrevista sobre o orgulho de pertencer à comunidade LGBTQI+. "Estamos vivendo uma onda super conservadora no Brasil, é um momento perigoso e triste para nós agora. Você pode ver isso em outros países também, o que me deixa muito preocupada e com medo do que virá em seguida. Vamos continuar fazendo isso, mas ao invés de odiar, vamos lutar arduamente, cheios de amor, bondade, alegria e respeito", escreveu.
Em outro trecho, Pabllo pediu mais compaixão das pessoas e menos preconceito. "Não estamos pedindo muito, apenas queremos respeito, não é tão difícil. Eu acho que não apenas para os jovens, mas para todos. Seja você mesmo, seja respeitoso com os outros e espalhe amor. Não deixe que as palavras ou o ódio de outras pessoas definam sua vida, todos devem brilhar à sua maneira e ficar felizes com isso", disse.
Pabllo também foi assunto no último sábado (29). Durante uma apresentação que fez na parada LGBTQI+ de Nova York, ela mencionou Anitta, 26, com quem teve um desentendimento que ocorreu em setembro de 2018. Mas a menção foi em clima de paz. "I love you [eu te amo], Anitta", disse, durante a canção "Sua Cara" que fez em parceria com a carioca.

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