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Pabllo Vittar passa por cirurgia do joelho, mas mantém agenda de shows

Cantora quebrou o menisco ao abaixar para pegar um copo no chão

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 16:21
19/12/2018 - A cantora Pabllo Vittar Crédito: Instagram/@pabllovittar
Quem viu as últimas performances de Pabllo Vittar no palco não imaginou que a cantora estava com o osso do joelho, o menisco, trincado - e que decidiu manter a agenda de shows mesmo com o machucado.
Nesta terça-feira, 18, Pabllo Vittar surpreendeu os fãs ao publicar alguns vídeos no perfil oficial no Instagram. "Nada demais não, meninas. Fiquem tranquilas porque estou ótima. Tive que operar meu joelho porque quebrei um pedacinho de um osso, sei lá. Mas já está tudo joia. O nome do ossinho que eu quebrei no meu joelho é menisco. Não quebrou, na verdade, deu uma trincadinha e saiu um pedacinho. Aí, eu tive que fazer uma operação para poder tirar", explicou. Os meniscos são, mais precisamente, cartilagens presentes na articulação da região do joelho.
A cantora acabou se machucando de maneira inusitada. "Fui abaixar pra pegar um copo. Vocês acreditam? Só ouvi o estouro. Segurei no ombro do meu amigo e falei 'deu merda'. Fiz os exames, tudo, e deu que tinha que operar", disse.
Segundo Pabllo, a agenda de shows permanece intacta: "Eu estou ótima. Estava fazendo show e tudo, gente! Só que estava fazendo um show com carga menor, não estava me jogando, pulando muito no palco por causa do joelho", contou.

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