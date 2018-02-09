Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Me poupe"

Pabllo Vittar nega que tenha destratado garçons em restaurante

Drag atacou jornalista que fez a afirmação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 12:51

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 12:51

Pabllo Vittar Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar
A cantora Pabllo Vittar publicou vídeos em seu Instagram se defendendo das acusações de que teria destratado funcionários de um restaurante na cidade de São Paulo. Ela sequer estaria na cidade no momento em que foram criados os boatos.
> Leia mais notícias de Entretenimento
"Minhas filhas, ontem eu estava em alto mar, no navio da Chilli Beans, e eu li uma notícia que estava em um restaurante aqui em São Paulo dando piti. Que eu proibi os garçons de me olharem enquanto eu fazia o pedido. Bicha, a senhora tá sem pauta, né? Pelo amor de Jesus Cristo, vai lavar uma roupa, mulher, pelo amor de Deus. Ah, me poupe!", desabafou Pabllo.
As críticas foram feitas a Fabíola Reipert, que teria divulgado as informações.
Por fim, Pabllo desafia a jornalista: "Cadê os vídeos? Eu quero o vídeo! Quero o vídeo e testemunha! Vocês são podres, podres, vão lavar uma roupa, meu Deus do céu!"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Yamaha investe em ações voltadas à segurança no trânsito
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados