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Estreia em maio

Pabllo Vittar ganha programa para contar a própria história

Dividido em quatro episódios, atração estreia em maio no Multishow em horário nobre

Publicado em 14 de Março de 2018 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 12:10
Pabllo Vittar, cantor pop Crédito: Reprodução/Instagram
O sucesso de Pabllo Vittar vai render uma participação especial nos cinemas até o fim do ano, mas, muito em breve, a cantora será atração em um programa do Multishow no horário nobre.
Prazer, Pabllo Vittar vai contar a história da drag queen, desde a infância no Maranhão, onde nasceu, até se tornar um ícone LGBT e ganhar cada vez mais espaço na música.
Entre os destaques da carreira da cantora, estão sua participação ao lado de Fergie no Rock in Rio, sendo a primeira drag queen a subir no Palco Mundo, e gravações ao lado de Anitta, Diplo e Lucas Lucco.
Além da trajetória artística, o público vai conhecer as referências da cantora para construir a carreira. O programa será dividido em quatro episódios e tem estreia marcada para o dia 1º de maio, às 21h.

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