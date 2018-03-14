Pabllo Vittar ganha programa para contar a própria história

Pabllo Vittar, cantor pop Crédito: Reprodução/Instagram

O sucesso de Pabllo Vittar vai render uma participação especial nos cinemas até o fim do ano, mas, muito em breve, a cantora será atração em um programa do Multishow no horário nobre.

Prazer, Pabllo Vittar vai contar a história da drag queen, desde a infância no Maranhão, onde nasceu, até se tornar um ícone LGBT e ganhar cada vez mais espaço na música.

Entre os destaques da carreira da cantora, estão sua participação ao lado de Fergie no Rock in Rio, sendo a primeira drag queen a subir no Palco Mundo, e gravações ao lado de Anitta, Diplo e Lucas Lucco.