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Saúde

Pabllo Vittar faz três cirurgias e garante: 'Não foi por estética'

Cantora apareceu com esparadrapos no nariz e queixo

Publicado em 22 de Março de 2018 às 19:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 19:20
Pabllo Vittar apareceu com o nariz engessado nesta quarta-feira (21). Ele postou um vídeo em seu próprio Instagram, de cirurgias que fez no nariz e, também, no queixo. Isso foi o bastante para os fãs especularem se a drag, de 23 anos, apelou para os bisturis em busca de um rosto mais perfeito. Veja: 
O Extra entrou em contato com a assessoria de imprensa da cantora, e foi informado que ela se submeteu a três procedimentos cirúrgicos de uma vez só. São eles: correção do desvio de septo, adenoide (quando o paciente apresenta rinite e sinusite frequentes, roncos e dificuldade para respirar) e cirurgia plástica do nariz (rinoplastia).
 
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O representante da artista ainda acrescentou que os procedimentos "não foram por estética". "Foi uma questão de saúde mesmo", alegou.

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