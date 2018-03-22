Pabllo Vittar faz três cirurgias e garante: 'Não foi por estética'

Pabllo Vittar apareceu com o nariz engessado nesta quarta-feira (21). Ele postou um vídeo em seu próprio Instagram, de cirurgias que fez no nariz e, também, no queixo. Isso foi o bastante para os fãs especularem se a drag, de 23 anos, apelou para os bisturis em busca de um rosto mais perfeito. Veja:

O Extra entrou em contato com a assessoria de imprensa da cantora, e foi informado que ela se submeteu a três procedimentos cirúrgicos de uma vez só. São eles: correção do desvio de septo, adenoide (quando o paciente apresenta rinite e sinusite frequentes, roncos e dificuldade para respirar) e cirurgia plástica do nariz (rinoplastia).



