Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trauma

Pabllo Vittar fala de bullying na escola: 'Me bateram, foi horroroso'

'Foi muito difícil, porque eu tinha 10 anos, uma criança gordinha, afeminada, do cabelo grande', contou no 'Altas Horas'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 12:10

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 12:10

. Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar
A cantora Pabllo Vittar chorou ao relembrar o bullying que sofreu em sua escola quando era uma criança em entrevista ao Altas Horas do último sábado, 1º. "Da 5ª série até a 7ª eu estudava numa escola no interior do Pará. Foi muito difícil porque eu tinha 10 anos, uma criança gordinha, afeminada do cabelo grande, chega naquela sala com um monte de gente...", contou.
Em seguida, complementou: "Fui na escola muito contente porque todo mundo queria chegar na 5ª série, troquei de escola e (pensei): 'Nossa, vou fazer um monte de amigo novo'. No primeiro dia me bateram. E foi horroroso."
"Eu não tinha a quem recorrer. Tinha minhas irmãs que estudavam comigo. Os professores não faziam nada, a diretora não fazia nada. Eu lembro de ter chegado em casa chorando, muito triste: 'Mãe, não quero ir pra escola mais'", continuou.
Pabllo se emocionou e fez questão de valorizar a importância que o apoio de sua mãe teve em sua infância: "Minha mãe falou: 'Pabllo, você vai amanhã pra escola sim, porque a sua vida inteira vai ser desse jeito. Se você se esconder, vai ser pior.'".
A atitude da mãe de Pabllo rendeu elogios de outro convidado da noite, o cantor e compositor Gilberto Gil, que considerou-a uma "mulher à frente de seu tempo".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com Flamengo e Vasco, Vila Velha vai sediar Libertadores de Beach Soccer
Imagem de destaque
O pacote do governo Lula para tentar socorrer aéreas afetadas pela guerra no Irã
Imagem de destaque
Falta de água afeta moradores e comércios em Brejetuba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados