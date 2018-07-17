Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SUCESSO

Pabllo Vittar é capa de revista internacional e fala sobre beijar Diplo

Cantora é capa da revista 'Paper' deste mês e falou sobre a carreira e a relação com o DJ e produtor

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 20:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 20:28
Pabllo Vittar na capa da revista "Paper Magazine" Crédito: Instagram/Paper Magazine
Pabllo Vittar é a capa da revista americana Paper deste mês, que tem como especial o tema Orgulho LGBT. A cantora foi entrevistada por Charli XCX, e na conversa falou sobre seu próximo álbum, o cenário dos direitos para a população LGBT no Brasil e parcerias que já fez e gostaria de fazer.
No ano passado, Pabllo lançou o clipe de "Então Vai", em colaboração com Diplo, no qual os dois se beijam. Charli questionou como foi esse beijo, e Pabllo contou detalhes: "Do meu ponto de vista, a boca de Diplo e a minha foram feitas uma para outra. Os lábios dele são doces e macios, é como se eu tivesse comido jambo, que é uma fruta doce e deliciosa do Brasil. Eu não tenho palavras".
Ela disse ainda que trabalhar com Diplo e Anitta em Sua Cara foi a realização de um sonho. "Eu adoro Anitta e Diplo. Desde que eu comecei, eu sempre quis colaborar com a Anitta. E eu sempre fui fã do Major Lazer, isso não é segredo. Eu o amei desde que eu comecei a fazer músicas, então quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a Anitta para o álbum do Major Lazer, foi como se eu estivesse realizando dois sonhos de uma vez. Foi incrível. Estava muito quente lá, mas eu passaria por todo aquele calor e comeria toda aquela areia de novo, apenas para ficar perto do Diplo e trabalhar com a Anitta novamente", contou Pabllo.
Questionada sobre uma carreira internacional, Pabllo diz que ainda não considera estar preparada. "Eu estou muito focada agora no meu próximo álbum. Eu quero ir para o exterior para assistir a shows dos artistas que eu gosto, mas acho que me apresentar fora, só no ano que vem. Eu estou muito animada para levar minha música para lugares aonde eu ainda não fui", falou.
Pabllo também falou que se sente honrada em ser representante da comunidade LGBT. "Eu me sinto muito feliz, porque é ótimo representar a minha comunidade de uma maneira tão grande, e nós vivemos um dos tempos mais difíceis, e ser capaz de representar essa comunidade dá força não apenas aos meus fãs, mas também a mim mesma, para continuar fazendo o trabalho que fazemos, que é tão importante. Fazer isso passa uma mensagem importante para as crianças e adolescentes que estão sofrendo, e sendo vítimas de bullying, como eu sofria na idade delas".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados