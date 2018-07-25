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Pabllo Vittar adia gravação após acertar joelhada no próprio olho

Artista disse que se jogou em um colchão quando aconteceu o acidente

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 19:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 19:14
Pabllo Vittar adia gravação após acertar joelhada no próprio olho Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar
A cantora Pabllo Vittar contou em seu Instagram que precisou cancelar uma sessão de gravação de seu próximo clipe por conta de um acidente inusitado: ela deu uma joelhada no próprio olho.
"Ai que saco, vou ter que cancelar a gravação de hoje do clipe pra poder cuidar desse olho inchado. Não dá pra gravar clipe assim, né gente! Que saco", contou nesta quarta-feira, 25.
Na terça-feira, 24, ela havia publicado outros stories enquanto passava gelo na região atingida: "Eu tava ensaiando pro clipe, tava tudo certo. Aí eu fui brincar, me jogar num colchão e dei uma joelhada na minha cara."
"Tô com muito ódio de mim mesma. Como que a pessoa é burra de se dar uma joelhada? Mas é isso aí, botar um gelinho e desinchar."
Pabllo ainda mandou um recado final: "Acontece. Mas, pra você que me desejou esse olho roxo, minha filha, se prepare, porque minha vingança é artística, não é emocional."
"Tirando as brincadeiras de lado, vou ter que cuidar desse olho roxo pra gravar o clipe. Sigo firme. Semana que vem eu gravo o clipe. Tô muito feliz, mesmo com olho inchado", concluiu.

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