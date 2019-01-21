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NEGÓCIOS

Ozzy Osbourne lança morcego de pelúcia que 'perde a cabeça'

Em 1982, músico arrancou a cabeça de um morcego vivo e cuspiu para a plateia

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 19:13

Publicado em 

21 jan 2019 às 19:13
21/01/2019 - O músico Ozzy Osbourne Crédito: Instagram/@ozzyosbourne
No dia 20 de janeiro de 1982, Ozzy Osbourne protagonizou um dos capítulos mais polêmicos de sua carreira. Em show que aconteceu em Iowa (EUA), no Veterans Memorial Auditorium, um fã jogou um morcego no palco e o músico não percebeu que era um animal vivo.
Ozzy disse que só depois de morder o animal percebeu que ainda estava vivo. "Ele (morcego) devia estar totalmente desnorteado por causa das luzes e do barulho. Eu pensei que fosse um brinquedo, porque estava completamente parado. Eu botei dentro da minha boca e então ele começou a bater as asas e me assustei", disse o cantor em entrevista ao jornal "The Times", em 2008.
Ozzy ainda deu detalhes sobre o que sentiu no momento: "Tentei tirá-lo rapidamente da minha boca e a cabeça se separou do corpo. Era meio quente e crocante, tipo um Mc Donald's", contou.
Em comemoração aos 37 anos do show histórico, Ozzy lançou uma linha de morcegos de pelúcia que "perdem a cabeça". No pescoço há um velcro que possibilita "arrancar" a cabeça do bichinho. As unidades custam US$ 40. Ozzy publicou as imagens do boneco no perfil oficial dele no Instagram.
Assista ao vídeo:

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