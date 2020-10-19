Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Orlando Drummond completa 101 anos de vida

Ator, que marcou presença em Escolinha do Professor Raimundo como seu Peru, fez publicação nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 13:45

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 13:45

O humorista e dublador Orlando Drummond
O humorista e dublador Orlando Drummond Crédito: Instagram/@orlandodrummond
Orlando Drummond usou as redes sociais neste domingo, 18, para falar sobre os 101 anos de vida que completou. Há dois anos, ele criou uma conta no Instagram, que chegou a ser tirada do ar e depois reaberta. "Hoje completo 101 anos de vida. Agradeço a minha família, meus amigos e a todos que me acompanham pelo carinho recebido durante todo esse tempo. São 101 anos de muito amor e humor. Obrigado por mais um ano!", declarou.
O ator e dublador Orlando Drummond é conhecido por dar voz a personagens como Scooby-Doo e Popeye, além de interpretar o Seu Peru na Escolinha do Professor Raimundo comandada por Chico Anísio.
Integrantes da Nova Escolinha mandaram mensagens ao ator. "Você sempre esteve presente na minha vida. A sua voz sempre esteve presente em mim, e eu tenho um grande carinho por você! Parabéns, e espero daqui a um ano estar gravando um vídeo pelos seus 102", afirmou Bruno Mazzeo, filho de Chico, que interpreta o Professor Raimundo, em depoimento ao site oficial da Escolinha.
Durante todo o período da pandemia do novo coronavírus, Orlando Drummond esteve em quarentena. Em isolamento social, chegou a publicar uma foto ao lado da esposa, Glória, com quem é casado há 69 anos.
"Bom dia família, vai passar. Essa mensagem é para dar um pouquinho de esperança no coração de vocês. Se cuidem e fiquem em casa", comentou o ator e dublador na ocasião.
Ver essa foto no Instagram

Eu e minha Glória. Um ótimo fim de semana para todos. ? ?

Uma publicação compartilhada por Orlando Drummond (@orlandodrummond) em

Veja Também

Orlando Drummond, o eterno Seu Peru, completa 100 anos

Aos 99 anos, Orlando Drummond, o Seu Peru, reaparece na 'Escolinha'

Conta de Orlando Drummond no Instagram é tirada do ar: 'suspensa'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados