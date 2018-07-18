'Orgulhosa de meus erros', diz Paola Carosella ao celebrar 45 anos

Paola Carosella Crédito: Reprodução/Instagram @fcpaola.carosella

A chef e jurada do reality show "MasterChef Brasil" Paola Carosella fez post no Instagram refletindo sobre seus 45 anos e fazendo um balanço da vida e carreira, se dizendo muito orgulhosa de todos os erros, acertos e conquistas que conseguiu até aqui. Na foto do post, tirada pelo marido de Paola, o fotógrafo irlandês Jason Lowe, a chef veste um maiô. A postagem foi bastante elogiado por seus seguidores.

"Você tem orgulho de você? Eu tenho. Muito. Dos meus 45 (anos) vividos intensamente, de todos os meus acertos e de todos os meus erros, orgulho de ter sabido ouvir, de não ter medo ao fracasso mesmo quando estava nos piores momentos, tenho orgulho da minha cabeça e do meu corpo, de todas as suas marcas, da cicatriz da cesárea, da celulite e das estrias que a vida traz. De um corpo que trabalhou em pé por mais de 25 anos sem parar nem um único dia", escreveu Paola, passando mensagem sobre padrões de beleza.