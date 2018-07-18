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'Orgulhosa de meus erros', diz Paola Carosella ao celebrar 45 anos

'Tenho orgulho de mim', disse a chef em um post em seu perfil do Instagram

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 11:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 11:37
Paola Carosella Crédito: Reprodução/Instagram @fcpaola.carosella
A chef e jurada do reality show "MasterChef Brasil" Paola Carosella fez post no Instagram refletindo sobre seus 45 anos e fazendo um balanço da vida e carreira, se dizendo muito orgulhosa de todos os erros, acertos e conquistas que conseguiu até aqui. Na foto do post, tirada pelo marido de Paola, o fotógrafo irlandês Jason Lowe, a chef veste um maiô. A postagem foi bastante elogiado por seus seguidores.
"Você tem orgulho de você? Eu tenho. Muito. Dos meus 45 (anos) vividos intensamente, de todos os meus acertos e de todos os meus erros, orgulho de ter sabido ouvir, de não ter medo ao fracasso mesmo quando estava nos piores momentos, tenho orgulho da minha cabeça e do meu corpo, de todas as suas marcas, da cicatriz da cesárea, da celulite e das estrias que a vida traz. De um corpo que trabalhou em pé por mais de 25 anos sem parar nem um único dia", escreveu Paola, passando mensagem sobre padrões de beleza.
"Tenho orgulho de mim e isso me ajuda a fazer as escolhas certas, a ficar perto das pessoas certas e a ouvir todas as críticas com o coração aberto, com as fibras todas permeáveis e a tirar as minhas próprias conclusões depois. Aos 45 me sinto bem pra caramba de ter chegado nesse lugar. E nada me dá mais alegria e mais desejo do que esperar e planejar tudo o que vem pela frente. Aos que amam amor, aos que odeiam; amor próprio para começar", completou a proprietária do restaurante Arturito.

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