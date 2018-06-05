Orgulho LGBT: Pabllo Vittar será um dos homenageados pelo Spotify

O Spotify anunciou que irá homenagear artistas ligados ao movimento LGBTQ durante todo o mês do orgulho gay, junho, nas imagens de capa de algumas das principais playlists da plataforma.
A playlist Amplify: Global Pride, por exemplo, terá sua capa mudada diariamente, e contará com a participação de algumas artistas brasileiras: Pabllo Vittar, Aretuza Lovi e Gloria Groove. Pabllo também estará à frente da Lista Vip.
Outro nome conhecido do público que terá sua imagem atrelada à campanha é Ricky Martin, na playlist Latin Pride.
Na versão para desktop do aplicativo, os controles de volume no Pride Hub se transformarão em um arco-íris, principal símbolo do orgulho LGBT.