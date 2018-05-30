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TELEVISÃO

Olivier Anquier é contratado pelo SBT para participar de reality

Cozinheiro integrará elenco de jurados do 'Bake Off Brasil'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 16:24

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 16:24

Olivier Anquier em sua chegada ao SBT Crédito: Lourival Ribeiro / SBT / Divulgação
O chef Olivier Anquier assinou contrato para integrar o júri da quarta temporada do reality show Bake Off Brasil - Mãos na Massa, do SBT, nesta terça-feira, 29.
Há menos de duas semanas, o cozinheiro participou como jurado convidado em um episódio de Batalha dos Confeiteiros, programa culinário da Record TV.
"Gosto muito de doce, tem que gostar de comer para gerar e proporcionar prazer a quem você oferece aquilo que você prepara", comentou Olivier em sua chegada ao SBT, sobre o programa.
"A expectativa é a melhor. As provas vão vir com maiores desafios. O programa vem crescendo cada dia mais. Admiro a Nadja e o Olivier, tenho certeza que formaremos um bom time", acrescentou sua colega, Beca Milano. Além dos dois, Nadja Haddad completa o time à frente do reality.

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