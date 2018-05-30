Olivier Anquier é contratado pelo SBT para participar de reality

Olivier Anquier em sua chegada ao SBT Crédito: Lourival Ribeiro / SBT / Divulgação

O chef Olivier Anquier assinou contrato para integrar o júri da quarta temporada do reality show Bake Off Brasil - Mãos na Massa, do SBT, nesta terça-feira, 29.

Há menos de duas semanas, o cozinheiro participou como jurado convidado em um episódio de Batalha dos Confeiteiros, programa culinário da Record TV.

"Gosto muito de doce, tem que gostar de comer para gerar e proporcionar prazer a quem você oferece aquilo que você prepara", comentou Olivier em sua chegada ao SBT, sobre o programa.