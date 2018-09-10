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"Um amigo"

'O rei se despede da gente', diz Anitta sobre morte de Mr. Catra

Outros nomes da música, como Lulu Santos, MC Gui e Ludmilla também prestaram homenagens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 12:52

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 12:52

. Crédito: Divulgação/Rede TV
Diversos artistas e personalidades lamentaram a morte de Wagner Domingues Costa, mais conhecido como Mr. Catra, neste domingo, dia 9, em decorrência de um câncer gástrico com o qual sofria desde 2017.
"O funk tem um rei... E hoje ele se despede da gente. Tive a honra de conhecer e desfrutar inúmeros momentos ao lado da simplicidade, humildade, inteligência, irreverência e carisma desse amigo", escreveu a cantora Anitta.
Outros nomes da música, como Lulu Santos, MC Gui e Ludmilla também prestaram suas homenagens. "O funk não vai ser mais o mesmo", disse Ludmilla. Catra também foi lembrado por entrevistadores com quem teve contato, como Fábio Porchat e Fernanda Souza, que contou que o artista estava entre seus próximos convidados.
"Um pouquinho antes da sua gravação você foi internado... Estamos todos muito tristes pois estávamos muito ansiosos em conhecer você.", afirmou.
Tatá Werneck também lamentou o fato: "Lady Night com Catra foi um dos programas que eu mais gostei. Ele é um homem surpreendente, extremamente inteligente, doce, sensível, amoroso. Eu não sabia que ele estava doente. [...] Estou triste mesmo". O funkeiro deixou três mulheres, 32 filhos e quatro netos.

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