'O rei se despede da gente', diz Anitta sobre morte de Mr. Catra

. Crédito: Divulgação/Rede TV

Diversos artistas e personalidades lamentaram a morte de Wagner Domingues Costa, mais conhecido como Mr. Catra, neste domingo, dia 9, em decorrência de um câncer gástrico com o qual sofria desde 2017.

"O funk tem um rei... E hoje ele se despede da gente. Tive a honra de conhecer e desfrutar inúmeros momentos ao lado da simplicidade, humildade, inteligência, irreverência e carisma desse amigo", escreveu a cantora Anitta.

Outros nomes da música, como Lulu Santos, MC Gui e Ludmilla também prestaram suas homenagens. "O funk não vai ser mais o mesmo", disse Ludmilla. Catra também foi lembrado por entrevistadores com quem teve contato, como Fábio Porchat e Fernanda Souza, que contou que o artista estava entre seus próximos convidados.

"Um pouquinho antes da sua gravação você foi internado... Estamos todos muito tristes pois estávamos muito ansiosos em conhecer você.", afirmou.