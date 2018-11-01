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Sem limites

Nova Musa de Ipanema admite plásticas: 'Já fiz várias'

No entanto, Nathy diz que é preciso ter cuidado com o vício
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 13:36

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 13:36

Nova Musa de Ipanema, Nathy Kihara Crédito: Emanuele Jeane/CO Assessoria
Nathy Kihara, eleita a Musa de Ipanema por mais de 50 mil votos em fotos publicadas na revista Sexy, lançou um novo ensaio sensual fotografado pelas lentes de Emanuele Jeane, enquanto viaja a trabalho pela Europa. As fotos focam em seu rosto e corpo escultural para chamar a atenção ao exagero de procedimentos estéticos feito por mulheres que não precisam. Já fiz vários retoques, mas devemos ter cuidado com o vício, pondera.
 
Nathy também conta que as plásticas que fez mudaram a sua aparência para melhor. As vezes olho minhas fotos antigas e analisando minuciosamente cada detalhe, tenho a certeza de que não exagerei nas plásticas.
Para ter uma ideia, a musa já fez lipoescultura, implante de silicone nos seios, rinoplastia, e por último, a harmonização facial. Questionada sobre o medo de entrar em cirurgias e todos os casos de mortes envolvendo procedimentos perigosos, a musa se diz tranquila ao contar com ótimos profissionais. Às vezes procedimentos estéticos podem gerar receio, mas ter ao lado um profissional ético, competente, capacitado é imprescindível para bons resultados. Sendo descendente de família oriental a natureza não me beneficiou com muitas curvas, mas para isso existe o bisturi, que nas mãos de que sabe usar pode esculpir um belo corpo, compara. 
 
Esse ano a Musa de Ipanema se prepara para lançar a sua capa para a Playboy Portugal. Com algumas fotos de bastidores das revistas já divulgadas, ela conta que os seus fãs estão ansiosos pelo resultado. Acredito que sairão fotos incríveis.

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