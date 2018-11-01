Nova Musa de Ipanema admite plásticas: 'Já fiz várias'

Nova Musa de Ipanema, Nathy Kihara Crédito: Emanuele Jeane/CO Assessoria

Nathy Kihara, eleita a Musa de Ipanema por mais de 50 mil votos em fotos publicadas na revista Sexy, lançou um novo ensaio sensual fotografado pelas lentes de Emanuele Jeane, enquanto viaja a trabalho pela Europa. As fotos focam em seu rosto e corpo escultural para chamar a atenção ao exagero de procedimentos estéticos feito por mulheres que não precisam. Já fiz vários retoques, mas devemos ter cuidado com o vício, pondera.





Nathy também conta que as plásticas que fez mudaram a sua aparência para melhor. As vezes olho minhas fotos antigas e analisando minuciosamente cada detalhe, tenho a certeza de que não exagerei nas plásticas.

Para ter uma ideia, a musa já fez lipoescultura, implante de silicone nos seios, rinoplastia, e por último, a harmonização facial. Questionada sobre o medo de entrar em cirurgias e todos os casos de mortes envolvendo procedimentos perigosos, a musa se diz tranquila ao contar com ótimos profissionais. Às vezes procedimentos estéticos podem gerar receio, mas ter ao lado um profissional ético, competente, capacitado é imprescindível para bons resultados. Sendo descendente de família oriental a natureza não me beneficiou com muitas curvas, mas para isso existe o bisturi, que nas mãos de que sabe usar pode esculpir um belo corpo, compara.



