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POLÊMICA

Noivo de Ariana Grande faz piada sobre o atentado terrorista em Manchester

'Óbvio que eu não achei engraçado', disse a cantora ao defender Pete Davidson
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 18:57

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 18:57

O jornal britânico Daily Mirror descobriu que o comediante Pete Davidson, noivo da cantora norte-americana Ariana Grande, fez piada sobre o ataque terrorista em Manchester, durante um show de Ariana, que matou 22 pessoas e deixou mais de 800 feridos em maio de 2017.
Durante uma apresentação de standup em um clube de comédia de Los Angeles, em outubro de 2017, Davidson teria dito que a cantora é maior do que Britney Spears porque até ataque terrorista havia acontecido em uma de suas apresentações.
Após críticas nas redes sociais, Ariana resolveu falar sobre o assunto ao responder um seguidor. "Isso é uma coisa bem difícil e que está causando conflito no meu coração. Ele usa a comédia para fazer as pessoas se sentirem melhor por conta das coisas terríveis que acontecem no nosso mundo. Todos nós lidamos com o trauma de uma forma diferente. Óbvio que eu não achei engraçado. Foi infeliz, mas isso aconteceu há meses e sua intenção nunca foi ser maldoso", escreveu a cantora.
Charlotte Hodgson, mãe de uma das vítimas e representante das famílias do ataque em Manchester, disse ao jornal britânico que ficou horrorizada com a piada. "Não precisamos de piadas sobre isso, é de partir o coração viver com isso todo dia", disse Charlotte.
Ariana Grande e Pete Davidson, que faz parte do tradicional programa de comédia Saturday Night Live, ficaram noivos em junho de 2018 após pouco mais de um mês de relacionamento.

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