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Polêmica

Noiva de Lucas do 'BBB 18' rebate boatos: 'Continuo usando aliança'

Ana Lúcia Vilela declara ainda que não está se sentindo à vontade com a exposição que vem sofrendo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 19:05

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 19:05

Lucas do "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo
O empresário Lucas não está com a melhor fama diante da noiva que deixou do lado de fora da casa do "Big Brother Brasil 18". Naiara Azevedo, atração da festa da noite desta quarta-feira (7) até brincou com ele e disse: "Que bonito, hein, Lucas", mas ele não se deixou abater. 
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O fato, agora, é que Ana Lúcia Vilela, noiva de Lucas, se manifestou sobre a situação. "Continuamos noivos, inclusive continuo usando minha aliança. O jogo ainda está no início para tirar conclusões. Lucas é homem inteligente e forte concorrente ao prêmio, disparou ela ao site TV Foco. Sobre perdoar ou não uma traição, ela foge do assunto: Não me dedico a refletir sobre situações que não aconteceram.
Por outro lado, Ana Lúcia disse que não está se sentindo bem com a exposição: "Essa tem sido, com certeza, uma situação com a qual eu não contava e tenho tentado me adaptar. Tenho uma rotina de trabalho e familiar que faço questão de manter. Mas tenho sido surpreendida com notícias sem fundamento e com informações inverídicas.

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